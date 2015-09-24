Паромная переправа завтра может приостановить свою работу. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ.

«Днем 4 июля прогнозируется ухудшение метеоусловий - увеличение скорости ветра до 17-20 м/с.

Возможна приостановка работы Керченской паромной переправы! Рекомендуем планировать поездки с учетом прогноза погоды», - говорится в сообщении.

Актуальная информация о ситуации на переправе размещается на сайте ООО «Морская дирекция» по адресу www.mtdir.ru, а также доступна в контактном центре оператора переправы по тел. 8 (989) 299 42 60.