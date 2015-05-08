Керченские депутаты вместе с медицинскими сотрудниками осмотрели несколько объектов, которые можно использовать под медпункты для жителей Капкан, Опасного, Подмаячного и Жуковки. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи, - передаёт Керчь.ФМ.

В настоящее время определяется возможность организации медицинского обслуживания населения города, проживающего в относительном отдалении от центральных больниц, и для которого, соответственно, затруднен доступ к учреждениям здравоохранения. Сегодня чиновники осмотрели несколько объектов, в том числе здание бывшего медпункта в капканах, здание в Подмаячном. В ближайшее время будет определяться целесообразность их профильного использования.

Фото: пресс-служба горсовета.