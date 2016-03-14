Керченский водоканал сообщает, что с 8 утра 5 июля до 20.00 6 июля будет производиться хлорирование водопроводных сетей бывших Кировского и Ленинского районов, поселков Капканы и Стройгородок, - передает Керчь.ФМ

Вода в сеть будет подаваться с большим содержанием хлора и пониженным давлением. Использовать воду для питьевых целей, хозяйственно-бытовых нужд категорически запрещается.

Водой можно пользоваться 6 июля с 20.00 после 15-минутного пропуска через водопроводные краны и колонки до полного исчезновения запаха хлора.

Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период