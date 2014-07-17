Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило аукцион на заключение контракта по содержанию ливневых канализаций на сумму 400 000 рублей. Информация размещена на портале государственных закупок, - передает Керчь.ФМ.

Эта сумма из местного бюджета предназначена для проведения работ на трех улицах города – это Щорса, Жени Дудник и Полевая.

Смету можно просмотреть здесь.

Также в техзадании сказано, что необходимо выполнить следующие работы:

Указанные услуги исполнитель должен будет предоставить с момента заключения контракта до 1 сентября 2017 года.