В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели, которые рассказали, что в Аршинцево работники водоканала проводили ремонтные работы и оставили несколько разрытых ям, которые просто засыпали землей сверху. При этом некоторые, находятся посредине проезжей части.
Так, керчане прислали фотографии «клумб» водоканала по адресам: Черноморская, 14; Архитектурная,8; Орджоникидзе, 22 и еще одну в этом же дворе, но возле третьего подъезда.
«Вот такие «клумбы» оставляет после себя Керченский водоканал после ремонтных работ. А привести в порядок после проделанных ими работ? Или это уже «не царское дело»?!!! Кто должен восстанавливать дорожное покрытие? Кто должен приводить дороги в порядок? Ведь не должно же быть такого безобразия и беззакония!!!»
По адресу Орджоникидзе дом, 22 - во дворе у нас нет пешеходных дорожек, поэтому, когда проходит дождь, все эти ямы наполняются водой и у 3 подъезда жители просто вынуждены скакать и прыгать, чтобы попасть в свой подъезд. Сколько можно прыгать? У нас в подъезде в основном живут пожилые люди.
Точно такие же фото я посылала во все органы власти год назад. Мне в прошлом году предыдущий мэр Подлипенцев ответил, что водоканал Керчи не подчиняется администрации города. Но даже если это и так, не должно же твориться такое беззаконие и безобразие. Перековыряли весь поселок. А кто будет в порядок приводить?
Может быть новые власти Керчи все-таки повернутся к жителям города лицом и решат эти проблемы? Или нам ждать очередного мэра?», - рассказала керчанка
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