В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели, которые рассказали, что в Аршинцево работники водоканала проводили ремонтные работы и оставили несколько разрытых ям, которые просто засыпали землей сверху. При этом некоторые, находятся посредине проезжей части.

Так, керчане прислали фотографии «клумб» водоканала по адресам: Черноморская, 14; Архитектурная,8; Орджоникидзе, 22 и еще одну в этом же дворе, но возле третьего подъезда.