

1 547

0

1

2

3

4

5 Новости » Общество В категориях:

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Керченская переправа приостановила свою работу

Керченская паромная переправа, 4 июля днем, приостановила свою работу в связи с погодными условиями. Как сообщает ООО «Морская дирекция», в проливе – шторм, - передает Керчь.ФМ. Напомним, вчера в Крыму объявили штормовое предупреждение

Служба новостей Керчь.ФМ

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах (не комментариях читателей), то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.