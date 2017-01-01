Керченская паромная переправа, 4 июля днем, приостановила свою работу в связи с погодными условиями. Как сообщает ООО «Морская дирекция», в проливе – шторм, - передает Керчь.ФМ.
Напомним, вчера в Крыму объявили штормовое предупреждение
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Керченская паромная переправа, 4 июля днем, приостановила свою работу в связи с погодными условиями. Как сообщает ООО «Морская дирекция», в проливе – шторм, - передает Керчь.ФМ.
Напомним, вчера в Крыму объявили штормовое предупреждение