В Керчи, 4 июля на улице Ворошилова во дворе дома 23, сотрудники водоканала устраняют порыв водовода. Ранее мы писали, вода начала течь по улице около четырех дней назад, - передает Керчь.ФМ
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В Керчи, 4 июля на улице Ворошилова во дворе дома 23, сотрудники водоканала устраняют порыв водовода. Ранее мы писали, вода начала течь по улице около четырех дней назад, - передает Керчь.ФМ
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