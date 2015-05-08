Российское военно-историческое общество сообщает о проведении Международного открытого творческого конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение памятника присоединения Крыма с Россией.

Об этом организуется сообщила на своем официальном сайте, - передает Керчь.ФМ

Монумент планируется установить в районе смотровой площадки Керченского пролива, которая находится в 150 метрах от строящегося моста.

В творческих конкурсах могут принять участие авторские коллективы, архитекторы, скульпторы, художники, дизайнеры и студенты соответствующих вузов. Положения о конкурсах будут опубликованы на сайте РВИО. Для создания памятника уже объявлен народный сбор средств.

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