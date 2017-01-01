В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели и сообщили, что в городе не страхуют грузовые автомобили категории «С». Керчанин посетил пять страховых агентов в городе и ему везде отказали в предоставлении услуг.

«Сегодня столкнулся с проблемой, что не где не могу застраховать авто категории «С». И везде услышал отказ. Говорят, мол программа висит, идите в другую страховую. Накатался вдоволь и везде одно и тоже. Когда ГИБДД остановит не будет спрашивать мои объяснения почему я без страховки, а выпишет мне штраф», - рассказал мужчина.

Журналист Керчь.ФМ обратился за комментарием в отделение Росгосстраха в Керчи на Карла Маркса. Специалист рассказал, что они не могут страховать автомобили категории «С», так как у них нет доверенности на такой вид услуг. Кроме этого сотрудник Росгосстраха сообщил, что в городе ни у одной страховой нет такого разрешения. Однако он предложил керчанам, обращаться к ним, а они направят в Симферополь, где оказывают такие услуги.

Специалист отметил, что можно воспользоваться онлайн услугами страховой и оформить там полис ОСАГО.