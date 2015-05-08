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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи сквер возле школы забросали мусором

В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобой на коммунальные службы. Керчане рассказали, что в течение трех недель в сквере напротив 26 школы не убирают мусор. В результате, в сквере по всей округе разбросан мусор.

Служба новостей Керчь.ФМ

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