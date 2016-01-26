Прокуратура Керчи проверила исполнение требований природоохранного законодательства.

В результате установлен факт незаконной – без разрешительных документов, рубки деревьев в районе политехнического колледжа, где всего противоправно уничтожили полсотни деревьев.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Материалы проверки прокурор направил в орган предварительного расследования для организации уголовного преследования.

По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, если эти деяния совершены в значительном размере).

Ход расследования контролируется прокуратурой города.

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