Более 1000 произведений, посвященных Крымскому мосту, поступило за месяц на конкурс «Мы строим мост». Посвятить песню или стихотворение строящемуся мосту через Керченский пролив может любой желающий. Работы принимаются на официальном сайте до 31 июля. А 5 августа звездное жюри выберет победителей.

Об этом сообщает пресс-служба моста, - передает Керчь.ФМ

«Пожалуй, ни одному строящемуся мосту не посвящали столько песен и стихов. Конкурс только добрался до «экватора», а заявок уже больше тысячи. Сотни авторов – от Крыма до Камчатки – выразили свое отношение к большой стройке, к важному историческому решению. Эти работы наполнены живой, яркой действительностью. В них – современная история, которая происходит на наших глазах», - рассказал заслуженный артист России, продюсер, композитор Виктор Дробыш.

Работы приходят со всех уголков России: от Калининграда до Владивостока. Среди авторов много крымчан, в том числе жителей Керчи, которые ежедневно наблюдают за тем, как возводится Крымский мост. Пишут стихи и на другом берегу – в станице Тамань.

«География участников вышла за пределы нашей страны – многие иностранцы пожелали принять участие в конкурсе, специального для этого в условия были внесены изменения. Написали песни и стихи про мост также жители Беларуси, Молдавии, Эстонии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Венгрии, Германии, Австрии, Греции», - пишет ведомство.

Кроме того, возраст авторов не ограничен. Самому младшему участнику 6 лет, старшему – 92. Многие присылают не одну, а сразу несколько работ. Кто-то участвует в конкурсе семьями. Среди авторов есть бывшие военнослужащие, учителя, строители, инженеры-конструкторы, бамовцы, пилоты, летчики, актеры, врачи.