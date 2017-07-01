На новое поступление школьной коллекции одежды 2017 для мальчишек и девчонок.
С 5 июля по 5 августа - акция!
На летнюю коллекцию одежды 2017 - скидка до 30%.
На летнюю коллекцию одежды 2016 - скидка до 50%.
На школьную коллекцию одежды 2016 - скидка до 50%.
На всю обувь - скидка 30-40%.
Рады видеть Вас в наших магазинах по адресу:
- г. Керчь, ул. Карла Маркса, 25 (график работы: пон.-пятн. с 9.00 до 18.00, суб.-воскр. с 9.00 до 17.00)
- г. Керчь, ул. Борзенко, 18 (бутик напротив Налоговой инспекции). График работы: с 9.30 до 16.00, без выходных.