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На правах рекламы

Магазин «PULEDRO» приглашает: детская, подростковая одежда и обувь

На новое поступление школьной коллекции одежды 2017 для мальчишек и девчонок. С 5 июля по 5 августа - акция! На летнюю коллекцию одежды 2017 - скидка до 30%. На летнюю коллекцию одежды 2016 - скидка до 50%. На школьную коллекцию одежды 2016 - скидка до 50%. На всю обувь - скидка 30-40%. Рады видеть Вас в наших магазинах по адресу: г. Керчь, ул. Карла Маркса, 25 (график работы: пон.-пятн. с 9.00 до 18.00, суб.-воскр. с 9.00 до 17.00)

г. Керчь, ул. Борзенко, 18 (бутик напротив Налоговой инспекции). График работы: с 9.30 до 16.00, без выходных.

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