Мировой судья Керченского судебного района вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя. На основании представленных прокуратурой доказательств он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Установлено, что автовладелец, ранее привлекавшийся к ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, снова управлял автомобилем в состоянии опьянения.

За это преступление виновному назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 1 год 8 месяцев.

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