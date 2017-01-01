Министерство обороны России проведет в акватории Черного моря у берегов Крыма экспедицию по поиску кораблей и подводных лодок, затонувших во время Великой Отечественной войны, и останков воинов в Аджимушкайских каменоломнях Керчи. Как передает Интерфакс, об этом сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, - передает Керчь.ФМ

«Министерство обороны РФ проведет поисковую экспедицию в акватории Черного моря, в том числе с использованием подводного снаряжения у берегов Крыма», – сказал он, подчеркнув, что морская экспедиция пройдет с 19 по 29 июля.

Следующим этапом экспедиции, который пройдет с 31 июля по 12 августа, станет поиск останков защитников Аджимушкайских каменоломен.

«Поисковики будут искать останки погибших защитников Керчи. В двух этапах экспедиции примут участие около 100 человек, будут задействованы суда вспомогательного флота», – рассказал Булгаков.

В экспедицию войдут представители Русского географического общества, поискового движения России, Российского военно-исторического общества и экспедиционного центра минобороны, а также управления минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества.