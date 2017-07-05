На трассе Керчь-Симферополь 5 июля, ночью, в районе п. Курское, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса «Mercedes-Benz» и бортовой «Газелью». Требовалась помощь спасателей в ликвидации загорания.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ.

К месту происшествия немедленно выехала группа огнеборцев ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» ПЧ 113 п.Грушевка в составе 4-х человек и 1 ед. техники и экипаж МВД.

Стало известно, что водитель а/м «Газель» не справился с управлением и совершил наезд на следовавший по маршруту «Симферополь–Керчь» автобус «Mercedes». В результате столкновения в «Газели» произошло загорание моторного отсека.

«К счастью, пассажиры и водитель автобуса в результате пожара не пострадали: они самостоятельно покинули транспортное средство».

Сотрудники чрезвычайного ведомства оперативно приступили к ликвидации возгорания. Кроме этого, огнеборцы транспортировали автомобиль «Газель» с проезжей части на обочину и осуществили смыв горюче-смазочных материалов с проезжей части для предотвращения возгорания.

Причины происшествия выясняют эксперты.

Крымские спасатели напоминают:

«Если вы стали свидетелем ДТП или сами оказались в сложной ситуации, немедленно обращайтесь в службы экстренного реагирования и службу спасения по телефону «101»».

Фото: МЧС Крыма