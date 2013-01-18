Полиция Керчи информирует граждан об ответственности за совершение коррупционных преступлений – получение и дачу взятки

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи, - передает Керчь.ФМ.

"Взяткой могут быть предметы - деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, электроника недвижимость и иное; услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.

Следует помнить, что ответственность установлена как при получении, так и при даче взятки.

Получение взятки (ст. 290 УК РФ) – одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом преимущества и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).

Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо — представитель власти или чиновник, выполняющий организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.

Уголовная ответственность определяется в зависимости от суммы взятки и предусматривает наказание от крупного штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до лишения свободы.

Значительным размером взятки признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей.

Дача взятки должностному лицу лично или через посредника также является уголовно наказуемым деянием за которое предусмотрена ответственность от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового (ст. 291 УК РФ).

Ответственность за дачу взятки должностному лицу наступает с 16-летнего возраста.

Помните! лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

В случае оказания давления на заявителя и угроз со стороны вымогателя сотрудники полиции могут обеспечить заявителю меры по обеспечению его личной безопасности.

Призываем граждан незамедлительно сообщать в полицию о фактах проявления коррупции. Телефон доверия МВД по Республике Крым (3652) 734 – 554, телефон дежурной части УМВД России по г. Керчи (36561) 6-11-93 или 102.

Искоренение коррупции есть не что иное, как борьба граждан за свои права, за ответственную, честную и эффективную государственную власть, а в конечном итоге - за достойную, безопасную, благополучную жизнь".