Купание в море в пределах границ муниципального образования г. Керчь разрешено только на пляжах. Об этом сообщает Керченский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым», - передает Керчь.ФМ.

«Пляж – участок побережья с прилегающей акваторией, который соответствует требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности людей на водных объектах, а также установленным санитарным правилам и используется для массового отдыха людей на воде, в том числе купаний, приеме солнечных и водных ванн».

Участки берега с прилегающей к ним акваторией водного объекта, несоответствующие требованиям действующего законодательства для пляжей и других мест массового отдыха на водных объектах в части обеспечения охраны жизни и здоровья людей на водных объектах, являются местами, опасными для купания.

На сегодняшний день в пределах границ муниципального образования г. Керчь допущено к эксплуатации 5 пляжей:

- «Городской пляж» г. Керчь Аршинцевская коса;

- Пляж г. Керчь, пос. Героевское, ул. Косоногова;

- Пляж г. Керчь, пос Героевское, ул. Галины Петровой, 118 (Б/О «Солнечный берег»);

- «Водная станция» г. Керчь, ул. Набережная, 13а;

- Пляж г. Керчь, ул. Московская (бывший пляж «Молодежный»).

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