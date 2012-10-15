Глава администрации города Сергей Бороздин провел выездное совещание по проблемным вопросам жителей домов № 36,38 по улице Еременко. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, – передает Керчь.ФМ.

Одна из проблем, которая беспокоит жителей - работа «блошиного рынка», расположившегося рядом с их домами.

«Эта территория не оборудована для торговли. Отсутствуют туалеты. Как объяснила начальник управления экономического развития Галина Никонова, договор аренды на земельный участок истек 1 января 2017 года. На этом месте планируется создать объект детской социальной инфраструктуры», - подчеркнули в администрации.

Также одна из самых болезненных тем – это состояние внутридворовой дороги вдоль дома № 38. Разбитые участки обещают подсыпать асфальтовой крошкой при проведении ремонта дороги по улице Еременко. В дальнейшем будет рассмотрена возможность включения данного двора в перечень федеральной целевой программы «Формирование современной городской среды» на следующий год.

«Что касается парковки, которая планировалась в районе соседних домов по улице Горького. На данный момент ведутся работы по кадастрированию дворовых территорий. После того, как будут обозначены границы дворов, жильцы многоквартирных домов на общем собрании сами смогут решить, что бы они хотели видеть на их придомовом участке. Взят на контроль главой администрации города и вопрос о спиле аварийного сухого дерева. Управлению ЖКХ совместно с обслуживающей управляющей компанией «Рембытсервис» даны соответствующие поручения», - заключили в администрации.

Мнение керчан, торгующих на «блошином рынке» на сайте Администрации Керчи отсутствует.