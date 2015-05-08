Под Керчь 4 июля, в районе строительства дороги «Таврида», выпал град. Об этом в соцсети сообщил Сергей Саверский, - передает Керчь.ФМ
Напомним, вчера, 4 июля, в Крыму объявили штормовое предупреждение
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Под Керчь 4 июля, в районе строительства дороги «Таврида», выпал град. Об этом в соцсети сообщил Сергей Саверский, - передает Керчь.ФМ
Напомним, вчера, 4 июля, в Крыму объявили штормовое предупреждение
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