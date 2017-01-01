В Ленинском районе, в рамках комплексной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма отделение ГИБДД ОМВД России по Ленинскому району организовало встречи с детьми в оздоровительных лагерях и детских садах.

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

Сотрудники полиции посещают детские сады, а также детские оздоровительные учреждения, которых этим летом в Ленинском районе функционирует четыре.

Инспекторы побывали во всех лагерях. В ходе встреч дорожные полицейские провели с ребятами мини-уроки дорожной грамотности, викторины на знание ПДД, по итогам которых лучшим знатокам вручили памятные подарки.

Особое внимание детей было акцентировано на таких понятиях, как «участник дорожного движения», «проезжая часть», «велосипедист» и «велосипедная дорожка».

Правоохранители обсудили с несовершеннолетними правила поведения на дороге в летний период, вместе разобрали «дорожные ловушки», поведение в автотранспорте, в том числе напомнил Правила дорожного движения для велосипедистов.

Также сотрудники Госавтоинспекции напомнили ребятам о необходимости ездить в автомобиле только в автокресле.