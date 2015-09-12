В Керчи 29 июня прошел очередной рейд рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, - передает Керчь.ФМ

Специалисты управления муниципального контроля и управления экономического развития составили два протокола об административном правонарушении по ст. 6.1. Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

Напомним, в конце июня на стихийщиков также составили два протокола.