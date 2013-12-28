Аксенов принял решение об отставке министра топлива и энергетики Светланы Бородулиной. Свое решение он озвучил на своей странице в ФБ, - передает Керчь.ФМ.

Светлана Бородулина возглавила минтопэнерго во время блекаута. Керчане при ее руководстве были лишены возможности доступа к достоверной информации. Это касается официального оповещения о реальных причинах отключения в холодное время года электричества. Некоторые массовые отключения в домах керчан были причиной нехватки электричества в Крыму, а не поломками, как это поясняли в минтопэнерго.

Керченский РЭС также отказывался предоставлять достоверную информацию, ссылаясь на официальную версию профильного министерства. Возможно, при новом министре Вадиме Белике информационная доступность будет на более высоком уровне.

Другой важной кадровой перестановкой станет замена министра ЖКХ Сергея Карпова. На его место Глава Крыма планирует поставить Марину Горбатюк.

Также в разгар курортного сезона принято решение о замене действующего министра туризма Крыма Сергея Стрельбицкого на Вадима Волченко.

«В работе коллег были и достижения, и ошибки. Обновление кадров – естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти», - прокомментировал свои решения Аксенов.

Завтра будет рассмотрен вопрос и об отставке заместителя председателя Совета министров Бориса Зимина, который возглавит ГУП РК «Черноморнефтегаз». На место Зимина мной будет предложена кандидатура главы администрации Судака Владимира Серова.

Кадровые изменения произойдут не только на республиканском, но и на муниципальном уровне. Я поручил главе администрации Ялты Андрею Ростенко написать заявление об увольнении по собственному желанию. В ближайшее время пройдет открытый конкурс на замещение должностей глав администраций Ялты и Судака.

Напомним, в октябре прошлого года начались массовые отключени света. Керчане считают, что отключения не связаны с авариями. Минтопэнерго и керченский РЭС скрывали причину отключений.