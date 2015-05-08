В Керчи, в зоне отдыха «Черепашка» на полностью заасфальтированную площадку для размещения экстрим-парка завезли фигуры для выполнения трюков. Сегодня, 6 июля, рабочие устанавливают скамейки, фигуры и сразу же их красят, - передает Керчь.ФМ

В редакцию Керчь.ФМ начали поступать звонки с жалобами на новое покрытие. Горожане сообщают, что такое полотно не приспособлено для занятий на скейтах, роликах и пр.

Журналист Керчь.ФМ выехал на место и убедился, в некоторых местах покрытие уже начало сыпаться. Мелкий щебень непрочно держится между собой. Кроме этого, уже образовываются маленькие ямы, которые в дальнейшем могу значительно увеличиться.

Также отметим, что в некоторых местах установили надломанные бордюры, чтобы они казались новыми их замазали сверху асфальтной крошкой.

Фигуры перевезли со старого экстрим-парка, в связи с этим покрытие на снарядах решили не менять, а оставить прежним. В некоторых местах покрытие фигур в дырах, а кое-где вообще «залатано» металлом. Редакция надеется, что власти города и строители используют новое полотно для фигур.

Ранее экс-председатель горсовета Лариса Щербула сообщала, что на площадке установят трамплины и прочие приспособления для велосипедистов, скейтеров и роллеров. На обустройство покрытия площадки экстрим-парка потратят 2 млн руб.