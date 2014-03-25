Дачники из ТСН «Орбита» подозревают, что их земли хотят захватить неизвестные. С различными заявлениями они обратились в правоохранительные органы, в том числе прокуратуру и отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом дачники рассказали редакции Керчь.ФМ.

«Мы в разное время стали членами обслуживающего кооператива СТ «Орбита», внесли вступительный взнос и платим членские взносы. Некоторые из нас приватизировали свои земельные участки, другие только планируют воспользоваться предоставленным по закону правом. В 2014 году, когда нужно было переходить в российское правовое поле, обслуживающий кооператив был перерегистрирован и переименован в товарищество собственников недвижимости «Орбита». Сейчас те, кто не приватизировал свои участки и планируют это сделать, столкнулись с тем, что в кооперативе должен быть проект планирования и межевания», - сказали активисты.

Однако, со слов дачников, количество членов кооператива с украинского периода по настоящее время резко выросло, практически в 1,5 раза, а количество земельных участков при этом не изменилось.

«Чтобы приватизировать свои участки нужно присутствие владельцев смежных участков. Мы обращаемся к председателю нашего товарищества , чтобы он дал нам список всех членов, а нам отвечают, что все книги регистраций утеряны. Теперь даже собрать общее собрание невозможно, так как по закону нужно известить об общем собрании всех членов товарищества. Сейчас по нашим дачам ходят неизвестные люди, предположительно с Кубани, представляясь собственниками земли. В приватной беседе представитель администрации заявил, что у нас рейдерский захват», - рассказали дачники.

В ноябре 2016 года Администрация Керчи приняла решение разрешить ТСН «Орбита» разработку документации по планировке территории. Соответствующее Постановление размещено на сайте Администрации. В Постановлении указан кадастровый номер участка, его площадь а также адрес: Республика Крым, г. Керчь, садовое товарищество «Орбита-I». Таким образом, это уже второй вариант названия товарищества. На публичной кадастровой карте указан уже третий вариант участка с этим кадастровым номером 90:19:010110:471 - садоводческое товарищество "Орбита-I".

Теперь дачники, чтобы разобраться, что же происходит с их товариществом решили взять руководство в свои руки.Члены товарищества обратились ко всем, кто имеет участки в товариществе «Орбита», расположенном на 450 квартале обратиться по контактному телефону +79780048674 для того, чтобы восстановить список членов и собрать общее собрание.

«Решением общего собрания можно затребовать у нынешнего руководства все правоустанавливающие документы и информацию по всем заключенным договорам, включая договоры на землеустроительные работы, чтобы защитить свое имущество», - уточнили дачники.