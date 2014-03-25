Дачники из ТСН «Орбита» подозревают, что их земли хотят захватить неизвестные. С различными заявлениями они обратились в правоохранительные органы, в том числе прокуратуру и отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом дачники рассказали редакции Керчь.ФМ.
«Мы в разное время стали членами обслуживающего кооператива СТ «Орбита», внесли вступительный взнос и платим членские взносы. Некоторые из нас приватизировали свои земельные участки, другие только планируют воспользоваться предоставленным по закону правом. В 2014 году, когда нужно было переходить в российское правовое поле, обслуживающий кооператив был перерегистрирован и переименован в товарищество собственников недвижимости «Орбита».
Сейчас те, кто не приватизировал свои участки и планируют это сделать, столкнулись с тем, что в кооперативе должен быть проект планирования и межевания», - сказали активисты.
Однако, со слов дачников, количество членов кооператива с украинского периода по настоящее время резко выросло, практически в 1,5 раза, а количество земельных участков при этом не изменилось.
В ноябре 2016 года Администрация Керчи приняла решение разрешить ТСН «Орбита» разработку документации по планировке территории. Соответствующее Постановление размещено на сайте Администрации. В Постановлении указан кадастровый номер участка, его площадь а также адрес: Республика Крым, г. Керчь, садовое товарищество «Орбита-I». Таким образом, это уже второй вариант названия товарищества. На публичной кадастровой карте указан уже третий вариант участка с этим кадастровым номером 90:19:010110:471 - садоводческое товарищество "Орбита-I".
Теперь дачники, чтобы разобраться, что же происходит с их товариществом решили взять руководство в свои руки.Члены товарищества обратились ко всем, кто имеет участки в товариществе «Орбита», расположенном на 450 квартале обратиться по контактному телефону +79780048674 для того, чтобы восстановить список членов и собрать общее собрание.
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