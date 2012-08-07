Сегодня Роман Кириченко собрал дачников СНТ «Залив» в здании Администрации. Многие из присутствующих ожидали получить ответ на вопрос о причинах, по их мнению, занижения рыночной стоимости изымаемых дачных участков, - передает Керчь.ФМ.
«Кадастровая стоимость моего участка почти 484 тысячи рублей. С этой стоимости государство хочет поиметь с меня налог. А для того, чтобы забрать у меня этот участок государство в лице своих чиновников оценило участок в 313 тысяч. И это с учетом вложенного в землю моего труда, выращенных деревьев, удобренной земли. Т.е от меня хотят избавиться за счет 65% - чуть больше половины - стоимости земельного участка, а про мой труд, многолетние деревья забыть», - возмутилась дачница.
Чиновник из службы автодорог минтранса Крыма, представившийся «жителем Российской Федерации» предложил делать свою независимую оценку и с ней идти в суд.
Присутствующие возмутились таким ответом, так как помнят девиз «Никто не пострадает».
«Житель Российской Федерации» ответил, что вдоль трассы Таврида множество таких и еще раз уточнил, что недовольные могут сделать свою экспертизу.
От комментариев журналисту чиновник отказался сославшись на запрет его руководства на общение с журналистами. Чиновник также не пожелал назвать себя. Указывающей на должность и фамилию чиновника таблички на столе не было, поэтому некоторые присутствующие не знали, кто комментирует действия властей по поводу изымаемых участков.
Тем не менее, замглавы администрации роман Кириченко сообщил, что в интересах дачников проделала уже большая работа, в том числе согласованы границы дачного массива с учетом новых участков.
Стоит отметить, что к границам многоконтурного участка у дачников никаких вопросов не было.
Также, с участием Романа Кириченко были согласованы даты освобождения изымаемых дачных участков. При этом, руководство ВАД, по словам Кириченко обязалось выделить погрузчики, кран, машины, чтобы перевезти имущество со старых участков на новые. Была озвучена крайняя дата переезда – 10 июля.
Некоторые дачники стали возмущаться тем, что окончательная сумма компенсации будет известна только в сентябре месяце, а решиться на то – берут ли дачники компенсацию или согласны на переезд, нужно до августа месяца.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.