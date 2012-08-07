Сегодня Роман Кириченко собрал дачников СНТ «Залив» в здании Администрации. Многие из присутствующих ожидали получить ответ на вопрос о причинах, по их мнению, занижения рыночной стоимости изымаемых дачных участков, - передает Керчь.ФМ.

«Кадастровая стоимость моего участка почти 484 тысячи рублей. С этой стоимости государство хочет поиметь с меня налог. А для того, чтобы забрать у меня этот участок государство в лице своих чиновников оценило участок в 313 тысяч. И это с учетом вложенного в землю моего труда, выращенных деревьев, удобренной земли. Т.е от меня хотят избавиться за счет 65% - чуть больше половины - стоимости земельного участка, а про мой труд, многолетние деревья забыть», - возмутилась дачница.

Чиновник из службы автодорог минтранса Крыма, представившийся «жителем Российской Федерации» предложил делать свою независимую оценку и с ней идти в суд.

Присутствующие возмутились таким ответом, так как помнят девиз «Никто не пострадает».

«Такое впечатление, что при оценке вы в лото разыгрывали – одному за 6 соток 300 тысяч, другому за 6 соток 400 тысяч. У меня на участке двухэтажный каменный дом, а мне все оценили в 400 тысяч. Найдите мне такой же и я туда перееду. Где вы нашли такие цены, чтобы в центре города, откуда можно уехать в любую точку Керчи участок с двухэтажным домом, обработанный, ухоженный, с деревьями стоил 400 тысяч?», - уточнила керчанка.

«Житель Российской Федерации» ответил, что вдоль трассы Таврида множество таких и еще раз уточнил, что недовольные могут сделать свою экспертизу.

«Я вам в четвертый раз повторяю – в сентябре будет конкурс, будет подписан оценочный документ в котором будет прописано все на основании чего и как считалось. Сентябрь. Вы можете меня материть, называть врагом народа. Я приехал вас проинформировать, что произошли огромные изменения в наших с вами договоренностях. Поэтому я приехал и говорю «коллеги, откладывается до сентября. В сентябре мы еще раз встретимся, получим индивидуальные отчеты об оценке и сверху положим соглашение об изъятии. Если не согласны – пойдем в суд.», - добавил чиновник.

От комментариев журналисту чиновник отказался сославшись на запрет его руководства на общение с журналистами. Чиновник также не пожелал назвать себя. Указывающей на должность и фамилию чиновника таблички на столе не было, поэтому некоторые присутствующие не знали, кто комментирует действия властей по поводу изымаемых участков.

Тем не менее, замглавы администрации роман Кириченко сообщил, что в интересах дачников проделала уже большая работа, в том числе согласованы границы дачного массива с учетом новых участков.

«Вчера были вынесены в натуру характерные точки внешнего многоконтурного участка СНТ «Залив», следующим этапом будет межевание в соответствии с пожеланиями дачников по 6 соток. Следующим этапом вы своим собранием определите какой участок кому отходит. Единственное, я хочу предупредить, что те люди, которые получают компенсационные выплаты, не будут членами кооператива – либо берут деньги, либо берут землю», - сообщил Кириченко.

Стоит отметить, что к границам многоконтурного участка у дачников никаких вопросов не было.

Также, с участием Романа Кириченко были согласованы даты освобождения изымаемых дачных участков. При этом, руководство ВАД, по словам Кириченко обязалось выделить погрузчики, кран, машины, чтобы перевезти имущество со старых участков на новые. Была озвучена крайняя дата переезда – 10 июля.

Некоторые дачники стали возмущаться тем, что окончательная сумма компенсации будет известна только в сентябре месяце, а решиться на то – берут ли дачники компенсацию или согласны на переезд, нужно до августа месяца.