ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в июле с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. Предприятие изменило расписание и просит горожан с ним ознакомится, - передает Керчь.ФМ.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение, - отмечено в сообщении.

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.

Справки по телефону: (36561) 4-18-83.

Бесплатная «горячая линия» ГУП РК «Крымэнерго»: 8 800 50 60 007 (с мобильного), 0 800 50 60 007 (со стационарного).