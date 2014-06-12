В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобой на состояние уличных фонарей вдоль больницы №1 по улице Жени Дудник.

«Их установили еще при СССР. Тогда они исправно работали. Но Украина их отключила и с тех пор они не работают. На одном из семи столбов, вот уже много лет болтается плафон. Когда-нибудь он же проржавеет и отвалится. А под ним постоянно ходят люди, дети, машины ставят. Если освещение не восстанавливайте, то хоть за безопасностью надо следить», - написала читательница.