На Керченской паромной переправе, 6 июля, встретили 2 000 000 пассажира в этом году, - передает Керчь.ФМ

На этот раз счастливчиком стал 14-летний парень из Кропоткина, переправившийся из порта «Кавказ» на пароме «Протопорос 4». Парень едет с отцом отдыхать в Ялту.

Сергей Якушев, генеральный директор ООО «Морская дирекция», поздравил двухмиллионного пассажира и вручил футболку, блокнотик и ручку.

Напомним, что в прошлом году на переправе встретили 6-миллионого пассажира.