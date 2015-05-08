В Крыму 5 июля в районе строительства Федеральной трассы «Таврида» обнаружили 2 взрывоопасных предмета. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

В результате обследования опасных предметов специалисты-пиротехники идентифицировали данную находку, как фугасная авиационная бомба весом в 50 кг (ФАБ-50) и осколочная авиационная бомба (АО – 25 кг).

Взрывоопасные предметы нашли в районе Белогорска. Снаряды успешно извлекли, прогрузили на специальный автомобиль и доставили на полигон. Там их уничтожили.

«Контролируемый подрыв прошел по плану и с соблюдением всех мер предосторожности», - пишет ведомство.

Напомним, вдоль «Тавриды» планируют высадить более 300 тысяч деревьев