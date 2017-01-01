Прокуратура Ленинского района провела проверку исполнения требований трудового законодательства МУП «Ленводоканал». Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Установлено, что в период с февраля по май текущего года работникам водоканала несвоевременно и не в полном объеме выплачивалась заработная плата. Размер образовавшейся задолженности - 6,3 млн рублей.

«В целях защиты прав граждан на оплату труда прокурором района направлены исковые заявления в суд о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы. Удовлетворяя требования прокуратуры, суд в интересах трудящихся уже взыскал почти половину задолженности в размере 2,9 млн рублей», - отмечают в ведомтсве.

Рассмотрение оставшейся части заявлений и реальное исполнение судебных решений контролируется прокуратурой района.

Напомним, ранее долг перед сотрудниками составлял 1,2 млн рублей