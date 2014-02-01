В Керчи, во дворе дома по ул. Орджоникидзе, 22, находится детская площадка. По словам керчан – она в ужасном состоянии. В редакцию Керчь.ФМ написала постоянная читательница, которая сообщила, что на этой площадки дети все время получат травмы.

«Проживаю в Москве, каждое лето привожу внука на лето в Керчь. Сейчас Ване 8 лет. Он у меня спрашивает-из какого музея стоит это чудо техники и какого века это изделие, которое стоит на так называемой детской площадке, возле нашего дома, по адресу улица Орджоникидзе, дом 22.

Кроме этого опасного во всех смыслах агрегата на детской площадке больше ничего нет.

Этот предмет ржавый, имеет железные зазубрины, не соответствует никаким санитарным нормам.

Практически каждый день на этом "чудовище" дети получают травмы - то кто-то из малышей пытается засунуть голову, то режут руки, хватаясь за ржавые детали, то просто ударяются и получают травмы.

Я посылала фото во все органы власти Крыма и Керчи и получила ответ- денег на новую детскую площадку нет.

На дворе 21 век! Сдайте эту рухлядь на металлолом, добавьте денег и приведите детскую площадку в порядок.

Вся детская площадка заросла травой, которая выше моего Вани, на ней бесконечная грязь и мусор. Что дети напишут 1 сентября, получив задание написать сочинение "Как я провел лето?"-получил пять травм на ржавой машинке и прятался в траве, которая выше моего роста на той же детской площадке.

-- Господа ,пожалейте детей!!!», - заключила керчанка.