Курортный сбор с крымчан взиматься не должен, заявил РИА Новости глава Общественной палаты (ОП) Крыма Григорий Иоффе, - передает Керчь.ФМ

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.

«Мы приняли такое решение обратиться в парламент Крыма, когда будет приниматься закон, чтобы освободили от уплаты курортного сбора самих крымчан. Потому что если крымчанин из Симферополя поедет отдыхать в Ялту и с него там будут брать курортный сбор — это совершенно нелогично», — сказал Иоффе.

Он также подчеркнул, что ОП поддерживает освобождение от уплаты курортного сбора детей, детей с родителями, людей, которые приезжают в Крым на лечение или в командировку.

«Мы также говорили о времени взимания курортного сбора. Очевидно, это только нужно делать в высокий сезон, а в то время, когда к нам приезжают на новогодние и майские праздники, наверное, надо освобождать», — подчеркнул глава ОП.

Иоффе отметил, что все рекомендации переданы главе республике Сергею Аксенову.

«Его служба будет готовить законопроект, передадут в государственный совет. Всем миром мы сделаем так, чтобы курортный сбор приносил пользу, а не вызывал больше вопросов», — сказал он.

Напомним, власти Крыма предлагают взимать курортный сбор в отелях и гостиницах. Его хотят взимать раз в год и только в пик сезона. В законопроекте о курортном сборе собираются учесть предложения крымчан. В Госдуму внесли законопроект о курортном сборе в Крыму. В Ростуризме раскритиковали идею введения курортного сбора. Также, в Госдуме предлагают прописать, на что пойдут средства от курортного сбора. Депутат ГД предлагает ввести курортный сбор только в отношении иностранцев. В Крыму депутаты предложили ввести курортный сбор в 50 рублей. Над крымчанами будут проводить эксперимент.