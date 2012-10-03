Курортный сбор с крымчан взиматься не должен, заявил РИА Новости глава Общественной палаты (ОП) Крыма Григорий Иоффе, - передает Керчь.ФМ
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.
Он также подчеркнул, что ОП поддерживает освобождение от уплаты курортного сбора детей, детей с родителями, людей, которые приезжают в Крым на лечение или в командировку.
Иоффе отметил, что все рекомендации переданы главе республике Сергею Аксенову.
Напомним, власти Крыма предлагают взимать курортный сбор в отелях и гостиницах. Его хотят взимать раз в год и только в пик сезона. В законопроекте о курортном сборе собираются учесть предложения крымчан. В Госдуму внесли законопроект о курортном сборе в Крыму. В Ростуризме раскритиковали идею введения курортного сбора. Также, в Госдуме предлагают прописать, на что пойдут средства от курортного сбора. Депутат ГД предлагает ввести курортный сбор только в отношении иностранцев. В Крыму депутаты предложили ввести курортный сбор в 50 рублей. Над крымчанами будут проводить эксперимент.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.