Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» предлагает уникальную новинку – ПОЛИМЕРНЫЙ ГИПС (СКОТЧКАСТ) для фиксации конечностей при переломах, который не боится воды и не ограничит вашу активность в летний период.
Полимерный гипс - это современный материал для фиксации конечностей при переломах. Особенно ценным он становится при травмах сгибов — локтей, коленей, пяток. Это отличная альтернатива традиционных гипсов, перед которыми современные фиксаторы выигрывают по всем параметрам.
Их удобно накладывать и снимать, а процесс реабилитации для человека проходит с комфортом. Огромное преимущество и в том, что после снятия полимерных бинтов намного легче разрабатывать конечность, опять же в отличие от классического фиксатора.
Преимущества современных материалов
Вот основные достоинства медицинского гипса, изготовленного из полимеров:
- Легкость.Комфортная реабилитация без чувства скованности.
- Прочность.Конструкция, несмотря на легкость и даже изящность, очень прочная и надежная. Кстати, в отличие от тяжелого и громоздкого обычного гипса, который к тому же и крошится, особенно если у больного избыточный вес.
- Гипоаллергенность.Полимеры — экологичные и нетоксичные материалы, поэтому не вызывают аллергических реакций, не раздражают кожу.
- Воздухопроницаемость.Под пластичным фиксатором тело не преет и не потеет, что особенно актуально в жаркое время. Нет ужасных раздражений, опрелостей, ничего не натирает кожу, не чешется.
- Быстрая реабилитация.Восстановление протекает не только легче, но и быстрее, что доказано клинически.
Почему полимеры лучше?
Давайте сравним классические и пластиковые гипсы по некоторым важным параметрам:
- Влияние на кровообращение.Фиксатор иногда приходится носить довольно долго. В этом случае классический вариант неминуемо нарушит кровоток. Начинается деструктивный процесс: питательные вещества и кислород не поступают в ткани и мышцы, они атрофируются. Пластиковые изделия не приводят к таким последствиям, поскольку не влияют на микроциркуляцию крови.
- Влияние на подвижность суставов.Когда конечность продолжительное время находится в обездвиженном состоянии, суставы атрофируются. Их потом очень сложно разработать, а многие люди после перелома ноги так и хромают всю жизнь. Но так происходит, если человек носит тяжелый гипс, а при выборе легкого полимерного с такими последствиями никто не сталкивается.
- Фиксирующие свойства.Казалось бы, тяжелый традиционный гипс должен быть крепким, прочным и надежным. На практике же он довольно хрупкий, его нельзя мочить, поскольку он сразу же деформируется. Естественно, это негативно влияет и на его фиксирующие свойства, а свежий перелом может сместиться, кости срастутся некорректно. А вот хрупкий с виду полимер на практике оказывается очень прочным.
- Контроль консолидации костей.Как срастутся кости при ношении традиционного фиксатора, прогнозировать очень сложно. Нередко это можно увидеть, только сняв гипс. А вот пластиковая конструкция позволяет отслеживать динамику на рентгеновском снимке.
- Эстетика.Говорить о привлекательном внешнем виде, конечно, не приходится в обоих случаях. Но все-таки пластиковые конструкции выглядят изящными и, насколько это возможно, даже красивыми. А возможность выполнять полимерные бинты разных цветов оценят дети.
Преимущества современного материала налицо. Мы рекомендуем именно его. Особенно в случае, если перелом случился у ребенка. Маленькие непоседы могут оставаться максимально мобильными во время реабилитации, а Вашей семье даже не придется отменять поездку на море, ведь полимерный гипс выдержит любое намокание и активность!
Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг
Консультации узких специалистов:
- Уролог;
- Гинеколог;
- Нефролог;
- Невропатолог;
- Отоларинголог (ЛОР);
- Офтальмолог;
- Хирург;
- Сосудистый хирург;
- Эндокринолог;
- Терапевт;
- Дерматовенеролог;
- Кардиолог;
- Травматолог;
- Онколог;
- Педиатр;
- Детский невропатолог;
- Детский хирург
- Детский ортопед;
- Детский кардиолог.
Медицинские (профилактические) осмотры:
- Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки»;
- Медицинская комиссия водолазов;
- Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;
- Медицинская комиссия декретированного контингента;
- Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;
- Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;
- Медицинская комиссия государственных служащих;
- Медицинская комиссия (форма 086/у);
- Медицинская комиссия для трудоустройства.
Прививки для детей вакцинами:
- ИНФАНРИКС гекса;
- ПЕНТАКСИМ;
- ПРИОРИКС.
Медицинские комиссии в детский сад, школу, лагерь, санаторий:
Осмотр специалистов: невролог, офтальмолог, хирург, стоматолог, оториноларинголог (ЛОР), гинеколог (для девочек), психиатр. Анализы: общий анализ крови, анализ на сахар крови, общий анализ мочи, кал на я/глист. Электрокардиограмма. Дополнительно! УЗИ брюшной полости и щитовидной железы.
Фиброгастродуоденоскопия :
- проведение биопсии;
- гистологические исследования;
- уреазный тест.
Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:
- Общеклинические анализы;
- Биохимические исследования;
- Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.
Функциональные исследования:
- Периметрия (определение полей зрения);
- Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);
- Биомикроскопия;
- Тонометрия (измерение внутриглазного давления;
- Аудиометрия (измерение слуха);
- Исследования вестибулярного аппарата;
- Виброчувствительность;
- Динамометрия;
- Холодовые пробы;
- Цветоощущение;
- Спирограмма;
- Электрокардиография (ЭКГ);
- Реовазограмма (РВГ);
- Реоэнцефалограмма (РЭГ);
- Флюорография.
Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний!
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