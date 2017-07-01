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Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» предлагает уникальную новинку – ПОЛИМЕРНЫЙ ГИПС (СКОТЧКАСТ) для фиксации конечностей при переломах, который не боится воды и не ограничит вашу активность в летний период.

Полимерный гипс - это современный материал для фиксации конечностей при переломах. Особенно ценным он становится при травмах сгибов — локтей, коленей, пяток. Это отличная альтернатива традиционных гипсов, перед которыми современные фиксаторы выигрывают по всем параметрам.

Их удобно накладывать и снимать, а процесс реабилитации для человека проходит с комфортом. Огромное преимущество и в том, что после снятия полимерных бинтов намного легче разрабатывать конечность, опять же в отличие от классического фиксатора.

Преимущества современных материалов

Вот основные достоинства медицинского гипса, изготовленного из полимеров:

Легкость.Комфортная реабилитация без чувства скованности. Прочность.Конструкция, несмотря на легкость и даже изящность, очень прочная и надежная. Кстати, в отличие от тяжелого и громоздкого обычного гипса, который к тому же и крошится, особенно если у больного избыточный вес. Гипоаллергенность.Полимеры — экологичные и нетоксичные материалы, поэтому не вызывают аллергических реакций, не раздражают кожу. Воздухопроницаемость.Под пластичным фиксатором тело не преет и не потеет, что особенно актуально в жаркое время. Нет ужасных раздражений, опрелостей, ничего не натирает кожу, не чешется. Быстрая реабилитация.Восстановление протекает не только легче, но и быстрее, что доказано клинически.

Почему полимеры лучше?

Давайте сравним классические и пластиковые гипсы по некоторым важным параметрам:

Влияние на кровообращение.Фиксатор иногда приходится носить довольно долго. В этом случае классический вариант неминуемо нарушит кровоток. Начинается деструктивный процесс: питательные вещества и кислород не поступают в ткани и мышцы, они атрофируются. Пластиковые изделия не приводят к таким последствиям, поскольку не влияют на микроциркуляцию крови. Влияние на подвижность суставов.Когда конечность продолжительное время находится в обездвиженном состоянии, суставы атрофируются. Их потом очень сложно разработать, а многие люди после перелома ноги так и хромают всю жизнь. Но так происходит, если человек носит тяжелый гипс, а при выборе легкого полимерного с такими последствиями никто не сталкивается. Фиксирующие свойства.Казалось бы, тяжелый традиционный гипс должен быть крепким, прочным и надежным. На практике же он довольно хрупкий, его нельзя мочить, поскольку он сразу же деформируется. Естественно, это негативно влияет и на его фиксирующие свойства, а свежий перелом может сместиться, кости срастутся некорректно. А вот хрупкий с виду полимер на практике оказывается очень прочным. Контроль консолидации костей.Как срастутся кости при ношении традиционного фиксатора, прогнозировать очень сложно. Нередко это можно увидеть, только сняв гипс. А вот пластиковая конструкция позволяет отслеживать динамику на рентгеновском снимке. Эстетика.Говорить о привлекательном внешнем виде, конечно, не приходится в обоих случаях. Но все-таки пластиковые конструкции выглядят изящными и, насколько это возможно, даже красивыми. А возможность выполнять полимерные бинты разных цветов оценят дети.

Преимущества современного материала налицо. Мы рекомендуем именно его. Особенно в случае, если перелом случился у ребенка. Маленькие непоседы могут оставаться максимально мобильными во время реабилитации, а Вашей семье даже не придется отменять поездку на море, ведь полимерный гипс выдержит любое намокание и активность!

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Гинеколог;

Нефролог;

Невропатолог;

Отоларинголог (ЛОР);

Офтальмолог;

Хирург;

Сосудистый хирург;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Онколог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург

Детский ортопед;

Детский кардиолог.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки» ;

; Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Прививки для детей вакцинами:

ИНФАНРИКС гекса;

ПЕНТАКСИМ;

ПРИОРИКС.

Медицинские комиссии в детский сад, школу, лагерь, санаторий:

Осмотр специалистов: невролог, офтальмолог, хирург, стоматолог, оториноларинголог (ЛОР), гинеколог (для девочек), психиатр. Анализы: общий анализ крови, анализ на сахар крови, общий анализ мочи, кал на я/глист. Электрокардиограмма. Дополнительно! УЗИ брюшной полости и щитовидной железы.

Фиброгастродуоденоскопия :

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Реовазограмма (РВГ);

Реоэнцефалограмма (РЭГ);

Флюорография.

Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний!

Запись на прием с 9.00 до 19.00ч (с понедельника по субботу) осуществляется по телефонам:

+7 (978) 8 47 47 14

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Наш e-mail: [email protected]

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Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)