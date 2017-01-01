Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Республике Крым сообщает, какие налоги необходимо оплатить до 17 июля, - передает Керчь.ФМ.

В соответствии со статьями 227-228 Налогового кодекса Российской Федерации в срок не позднее 17 июля:

Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой уплачивают:

авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц за январь-июнь 2017 г. в размере половины годовой суммы авансовых платежей на основании налогового уведомления;

общую сумму налога за 2016 г.

Физические лица, с доходов которых не был удержан налог, представившие налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), уплачивают налог на доходы физических лиц за 2016год.

В налоговой напомнили:

«В соответствии с пунктом 7 статьи 6.1 Налогового кодекса Российской Федерации в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день».