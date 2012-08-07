Проект «Бюджет для граждан», подготовленный финансовым управлением администрации Керчи, занял первое место в республиканском конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передает Керчь.ФМ

В Крыму среди муниципалитетов проходил республиканский конкурс проектов «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан разрабатывается для ознакомления населения с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования бюджета, обоснованиями бюджетных расходов муниципальных образований в форме, доступной для широкого круга пользователей», - отметили в администрации.

По итогам конкурса проект, разработанный финансовым управлением администрации Керчи, занял первое место в номинации «Лучший проект бюджета для граждан». Глава администрации города Сергей Бороздин вручил почетные грамоты сотрудникам, принимавшим участие в его создании.

Городскую награду получили заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела финансового управления Анжела Яковенко, заместитель начальника управления – начальник отдела инвестиционного и стратегического развития управления экономического развития Ирина Астахова. В связи с отсутствием главного специалиста отдела доходов и долговой политики финансового управления Анны Ярошенко и главного специалиста отдела финансирования социально-культурной сферы финануправления Ольги Синеус их грамоты передали начальнику финансового управления Галине Плужниковой.

Стоит отметить, что конкурсной комиссией принято решение о направлении вышеуказанного проекта для участия в конкурсе проектов «Бюджет для граждан» на федеральном уровне.