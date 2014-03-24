В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.» Министерство строительства и архитектуры Республики Крым поручило ГУП РК «Институт стратегического планирования» осуществить сбор исходных данных для разработки логистической схемы и макрологистической системы доставки грузов. Она необходима для осуществления ФЦП по строительству объектов по Республике Крым. По этому вопросу представители Института и Министерства посетили Керчь.

Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передает Керчь.ФМ

В работе совещания приняли участие глава администрации Сергей Бороздин, его заместители Дилявер Мельгазиев и Николай Зотов, представители Министерства строительства и архитектуры РК, ГУП РК «Институт стратегического планирования», ГУП «Крымгазсети», Керченского торгового порта.

В ходе совещания обсудили вопросы перевозки строительных материалов трассы «Таврида», строительства подъездных путей и перевалочных пунктов, необходимости совместного анализа полученной информации о предприятиях.

«Как отметил представитель Института стратегического планирования Игорь Ракитин, макрологистическая система позволит в электронном виде осуществлять контроль передвижения любого товара по всей Республике. Но для создания сводной транспортной схемы необходимо полная информация о предприятиях на территории города для возможности дальнейшего включения объектов в схему федеральной целевой программы. Представители Керченского торгового порта подчеркнули, что готовы предоставлять сведения касательно пропускной способности, блоков единовременного хранения, стоимости перевалки грузов и т.д».

По итогу совещания глава администрации поручил взять на контроль создание совместной рабочей группы по сбору данных для разработки логистической схемы.