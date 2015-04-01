В прокуратуру Ленинского района обратилась местная жительница и сообщила о нарушении своих трудовых прав.

Установлено, что женщина работала в МУП «Лениновское МЖКХ», в том числе на протяжении 9 месяцев – сверхурочно. Вместе с тем, по ее мнению, сверхурочная работа не оплачивалась. В этой связи она обратилась к работодателю с заявлением о предоставлении документов о начислении и выплате зарплаты для последующего обращения в суд, однако ей в этом было отказано.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Вмешаться пришлось прокуратуре района, по требованию которой заявительнице выданы кассово-зарплатные документы.

По постановлению прокуратуры директора МУП привлекли к административной ответственности в виде штрафа по ст. 5.39 КоАП РФ (неправомерный отказ в предоставлении информации).

Кроме того, надзорное ведомство в ходе проверки подтвердило, что работнице действительно не оплачивались сверхурочные работы, в результате чего образовалась задолженность в размере 80 тыс. рублей.

По результатам проверки прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании задолженности.

Хо рассмотрения гражданского дела контролируются прокуратурой района.