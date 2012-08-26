В Керчи за средства предпринимателей отремонтировали помещение отделения керченской скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Так, в помещении поменяли все: от покрытия пола до мебели.

«Депутат Государственного совета РК Ефим Фикс попал к нам и увидел, в каких условиях отдыхают сотрудники. Не оставшись равнодушным, он попросил о помощи керченских бизнесменов» - отмечает главврач Ирина Нефедова