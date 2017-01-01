Сегодняшний Крым имеет демократическую модель развития с полным отсутствием межнациональных проблем.

Такое мнение озвучил заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов в ходе встречи с делегацией немецкого города Хайдельберг. Об этом пишут «Новости Крыма» со ссылкой на Управление информационной политики Мининформа РК, - передает Керчь.ФМ.

«Система, которая сейчас создана в Крыму, – с наличием трех государственных языков, с участием представителей всех национальностей в управлении республикой, с возможностью получения образования на разных языках представляет собой своего рода демократическую модель, которую мы хотим показать всему миру – так должны решаться межнациональные проблемы», — отметил Мурадов, добавив, что если бы таким образом решались межнациональные проблемы на постсоветском пространстве, то сейчас никаких проблем не было бы вообще.

Кроме того, постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ призвал немцев пообщаться с крымчанами, особенно с крымскими татарами, узнать об условиях жизни в российском Крыму и убедиться, что права всех национальностей, проживающих в Крыму, не нарушаются, а наоборот, народы Крыма культурно и социально-экономически развиваются.