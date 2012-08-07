В Крыму прошел конкурс «Семья года – 2017» на лучшую семейную пару, которая состоит в зарегистрированном браке 50 и более лет, и проживает на территории Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Была организована конкурсная отборочная комиссия, на заседании которой определились победили конкурса. В конкурсе от Керчи приняли участие шесть супружеских пар – семьи Гершзон, Щербаковых, Тютюнниковых, Омельчишиных, Китиковых и Горлановых.

«У каждой этой семьи уникальная судьба, со своими радостями и бедами. Тем не менее, супругов с таким стажем совместной жизни не сломили ни горе, ни время – они до сих пор вместе и вызывают восхищение и уважение», - отмечают в администрации.

Конкурс выиграли две достойные пары – Горлановы и Китиковы, им вручили медали и грамоты.

«Эти семьи получили медали и грамоты в знак уважения семейной мудрости и долголетнему единству помыслов и дел от оргкомитета конкурса», - подчеркнули в администрации.

Фото: пресс-служба