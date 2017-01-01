Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Республике Крым сообщает, кому из налогоплательщиков необходимо представить отчетность 20 июля 2017года, - передает Керчь.ФМ.

Это касается таких категорий:

- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции, в результате которых происходит движение денежных средств на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию за 1 полугодие 2017 г.

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход за 2 квартал 2017 г.

- организации, созданные (реорганизованные) в июне 2017 года представляют сведения о среднесписочной численности работников