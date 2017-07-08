В редакцию Керчь.ФМ постоянные читатели пожаловались на мусор и беспорядок, от которого страдают жители близлежащих домов у Горьковского рынка.

«Хотим привлечь внимание к вопиющим безобразиям на Горьковском рынке. Беспорядочно паркующиеся возле жилых домов и мусора машины, привозящие товар и не выключающие двигатели, тем самым отравляющие выхлопными газами жителей близлежащих домов. Горы мусора и коробок, которые оставляют продавцы рынка и магазинов «Людмила» и «Саванна». Мусор не убирается работниками коммунального хозяйства по неизвестным причинам, а рядом – детсад, жилые дома. Летом не вывезенные коробки часто поджигают, а в непосредственной близости – газопроводные трубы. Далеко ли до беды? И кто будет за это отвечать? Очень надеемся, что на наш крик о помощи обратят внимание соответствующие компетентные лица. Мы устали так жить…», - написали керчане