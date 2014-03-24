ЮНЕСКО прервала контакты с Крымом. Об этом пишет РИА со ссылкой на «Парламентскую газету», -передает Керчь.ФМ.

Как отмечается в издании, постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов сообщил, что организация прервала контакты с Крымом.

«ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, и, по идее, должно находиться вне политики. Официально декларируемые цели ЮНЕСКО — содействие укреплению мира и безопасности, расширение сотрудничества между странами и народами — не имеют ничего общего с той позицией, которую эта организация заняла по отношению к Херсонесу, как к единственному официально признанному в Крыму объекту Всемирного культурного наследия», — заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

По его словам, действия ЮНЕСКО указывают на то, что организация руководствуется политической конъюнктурой, а не заботой о сохранении памятников.

«Получается, раз Крым вошел в состав Российской Федерации, значит ЮНЕСКО больше не будет защищать находящиеся на его территории памятники истории и культуры?» — отметил Цеков.

В то же время, он заявил, что крымские власти могут справиться с охраной Херсонеса и других достопримечательностей своими силами.

Аналогичной точки зрения придерживаются и чиновники в Крыму.

«ЮНЕСКО создавалась как не политическая организация, увы, оказалась втянутой в политические интриги, которые не имеют никакого отношения к реальной охране памятников», — заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Напомним, Киев требует отдать археологические находки, найденные при строительстве «Тавриды»

Фото: интернет