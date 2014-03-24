ЮНЕСКО прервала контакты с Крымом. Об этом пишет РИА со ссылкой на «Парламентскую газету», -передает Керчь.ФМ.
Как отмечается в издании, постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов сообщил, что организация прервала контакты с Крымом.
По его словам, действия ЮНЕСКО указывают на то, что организация руководствуется политической конъюнктурой, а не заботой о сохранении памятников.
«Получается, раз Крым вошел в состав Российской Федерации, значит ЮНЕСКО больше не будет защищать находящиеся на его территории памятники истории и культуры?» — отметил Цеков.
В то же время, он заявил, что крымские власти могут справиться с охраной Херсонеса и других достопримечательностей своими силами.
Аналогичной точки зрения придерживаются и чиновники в Крыму.
Напомним, Киев требует отдать археологические находки, найденные при строительстве «Тавриды»
Фото: интернет
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