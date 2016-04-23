В Керчи 9 июля, около 16.00 загорелась трава на склоне горы Митридат. Огонь распространился от от Свердлова,6, до кафе «Фишка». Как передает корреспондент Керчь.ФМ, в густом дыму был весь центр города.
Напомним, в Керчи горел Митридат (видео)
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В Керчи 9 июля, около 16.00 загорелась трава на склоне горы Митридат. Огонь распространился от от Свердлова,6, до кафе «Фишка». Как передает корреспондент Керчь.ФМ, в густом дыму был весь центр города.
Напомним, в Керчи горел Митридат (видео)
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