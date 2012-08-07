Девять крымских предприятий получат 50 млн рублей субсидий в июле на обновление производственных мощностей. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе министерства промышленной политики Республики Крым, - передает Керчь.ФМ.

«Девять предприятий получат субсидию (общая сумма – 50 млн рублей) на реализацию проектов, направленных на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей, разработку и внедрение инновационных технологий, – сообщила пресс-служба. – Деньги они получат до конца июля».

Согласно списку, опубликованному на сайте минпромполитики, деньги получат ООО «Судостроительный завод «Залив» (9 млн руб), ООО «Красноперекопский трубный завод» (8 млн руб), АО «Завод «Фиолент» (10,2 млн руб), ООО «Адель МПТ-Крым» (2,5 млн руб), АО «Пневматика» (11 млн руб), ООО «Керченская швейная фабрика» (1 млн руб), ПАО «Крымский содовый завод» (3 млн руб), ООО «Беарто» (5 млн руб), ООО «Престиж-К» (250 тыс руб).

По данным минпромполитики, еще семь предприятий получили в общей сложности 1 млн рублей на возмещение части затрат при сертификации систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам.

В прошлом году на поддержку обновления мощностей крымских предприятий было выделено в общем 150 млн рублей. Помощь получили восемь предприятий, которые должны были вложить часть собственных средств в модернизацию оборудования, чтобы получить субсидию.

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