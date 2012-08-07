В Керчи завершили строительство новой подпорной стенки на площади Ленина. Рабочие продолжают облицовывать стенки гранитной плиткой с двух сторон,- передает корреспондент Керчь.ФМ.
Напомним, выстроенную стенку рабочие частично разбили.
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В Керчи завершили строительство новой подпорной стенки на площади Ленина. Рабочие продолжают облицовывать стенки гранитной плиткой с двух сторон,- передает корреспондент Керчь.ФМ.
Напомним, выстроенную стенку рабочие частично разбили.
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