В настоящее время на бюджетных предприятиях Крыма исключены «нереальные», чрезвычайно завышенные зарплаты их руководителей. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила министр финансов Республики Ирина Кивико, - сообщает «РИА новости», - передает Керчь.ФМ

"Заработная плата теперь руководителей всех бюджетных учреждений не может быть выше, чем средняя по предприятию в два или три раза (нужно смотреть по каждой отрасли). То есть это ограничение уже установлено, что не может быть (зарплата — ред.) выше в 10, 15, 20 раз", — отметила она.

Министр рассказала, что глава Крыма поручил министерству экономического развития РК проанализировать заработные платы на государственных унитарных предприятиях Крыма.

"По ГУПам было поручено Сергеем Валерьевичем провести полный анализ, этот анализ проводит министерство экономического развития Республики Крым. И заработную плату там уже устанавливает не каждый (руководитель — ред.) сам себе, а заработную плату, надбавки и премии согласовывает то министерство, которое учредили данные ГУПы", — пояснила она.

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