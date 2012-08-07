Ставку курортного сбора следует ограничить 50 рублями в первый год эксперимента по его введению. Об этом заявил на парламентских слушаниях, посвященных курортному сбору, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), -сообщает КИА, - передает Керчь.ФМ.
По мнению депутата, за целевым расходованием средств, собранных в рамках сбора, необходимо тщательно следить.
Льготы по курортному сбору — важнейший вопрос, подчеркнул Макаров.
«Мы предлагаем установить одно изменение бесспорно — мы предлагаем написать, что несовершеннолетние дети не являются плательщиками сбора — этот вопрос выводится за рамки данного законодательства», — отметил он, напомнив, что сейчас в редакции первого чтения принята норма о льготе по сбору для несовершеннолетних.
«Что касается остальных льгот, мы предлагаем дать муниципалитетам право, может быть на первом этапе, — дать право регионам устанавливать любые дополнительные льготы к тому перечню, которые устанавливаются на федеральном уровне», — заключил он.
Напомним, Госдума одобрила в первом чтении законопроект о курортном сборе
Фото: интернет
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