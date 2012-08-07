Ставку курортного сбора следует ограничить 50 рублями в первый год эксперимента по его введению. Об этом заявил на парламентских слушаниях, посвященных курортному сбору, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), -сообщает КИА, - передает Керчь.ФМ.

«Мы предложили бы согласиться с теми коллегами, которые предлагают на первый год существования сбора ограничиться максимальной планкой в 50 рублей. Мы считаем необходимым включить в закон специальную норму, что средства, собранные в рамках курортного сбора, независимо от того, какая ставка установлена, не могут учитываться при рассмотрении вопроса о бюджетной обеспеченности. Мы выводим курортный сбор из вопросов межбюджетных отношений, такая норма подготовлена, и комитет будет предлагать ее принять», — указал он.

По мнению депутата, за целевым расходованием средств, собранных в рамках сбора, необходимо тщательно следить.

«В каждом регионе должен быть создан общественный совет, куда войдут представители туриндустрии и общественные деятели, функциями общественного совета будет контроль за целевым расходованием средств и проведение мониторинга», — сказал парламентарий, уточнив, что общественный совет должен также будет участвовать в подготовке договоров между муниципалитетами и регионами.

Льготы по курортному сбору — важнейший вопрос, подчеркнул Макаров.

«Мы предлагаем установить одно изменение бесспорно — мы предлагаем написать, что несовершеннолетние дети не являются плательщиками сбора — этот вопрос выводится за рамки данного законодательства», — отметил он, напомнив, что сейчас в редакции первого чтения принята норма о льготе по сбору для несовершеннолетних. «Что касается остальных льгот, мы предлагаем дать муниципалитетам право, может быть на первом этапе, — дать право регионам устанавливать любые дополнительные льготы к тому перечню, которые устанавливаются на федеральном уровне», — заключил он.

Напомним, Госдума одобрила в первом чтении законопроект о курортном сборе

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