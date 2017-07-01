Биометрический загранпаспорт Украины!
Помощь с оформлением украинских документов!
Консультируем по следующим вопросам:
- вклейка фото в паспорт в 25 и 45 лет;
- обмен и восстановление украинских водительских прав;
- РЕГИСТРАЦИЯ В КИЕВЕ;
- справка о несудимости;
- получение ID-карты (в том числе замена украинского паспорта в связи с порчей);
- получение биометрического загранпаспорта;
- получение детского загранпаспорта;
- восстановление утерянного инн;
- справка об отсутствии брака.
- продление паспорта моряка;
- изготовление украинского паспорта моряка;
- оформление ШЕНГЕН виз в украинский загранпаспорт (2 явки на сдачу отпечатков пальцев и на забор паспорта с готовой визой)
- оформление виз Европы и Азии (БЕЗ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ)
Тел.: + 38(099) 337 1473 (вайбер) Дмитрий